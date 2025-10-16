В Базарном Карабулаке в рамках акции «Сохраним лес» высадят 2 тысячи молодых сосен
На территории Старожуковского МО Базарно-Карабулакского района 17 октября состоится центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» по посадке деревьев.
В мероприятии примут участие представители общественных организаций, сотрудники регионального минприроды, экологически ответственного бизнеса, эковолонтеры АНО «Экологизатор», «Экосистема», студенты саратовских вузов, школьники, экоактивисты. Всего более 100 человек.
В лесном фонде региона в этот день высадят более 2 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
После посадки в ДК Базарного-Карабулака состоится торжественное мероприятие по награждению передовиков лесной отрасли в честь празднования Дня работника лесного хозяйства.