В Базарном Карабулаке в рамках акции «Сохраним лес» высадят 2 тысячи молодых сосен

просмотров: 51

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, сотрудники регионального минприроды, экологически ответственного бизнеса, эковолонтеры АНО «Экологизатор», «Экосистема», студенты саратовских вузов, школьники, экоактивисты. Всего более 100 человек.В лесном фонде региона в этот день высадят более 2 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.После посадки в ДК Базарного-Карабулака состоится торжественное мероприятие по награждению передовиков лесной отрасли в честь празднования Дня работника лесного хозяйства.