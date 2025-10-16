В Балашове прошло традиционное Посвящение в казачата в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы»
В структурном подразделении МАОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина 14 октября состоялось торжественное и трогательное событие – 13-е традиционное Посвящение в казачата воспитанников дошкольного возраста (4–5 лет). Мероприятие приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который издревле почитается казачеством как один из главных духовных праздников.
На празднике присутствовали почётные гости:
- Попова Марина Викторовна, консультант дошкольного и общего образования комитета по образованию администрации Балашовского муниципального района;
- Подкорытов Николай Михайлович, атаман Балашовского станичного казачьего общества;
- Сергий Карпов, священник Балашовской епархии;
- Морозова Ольга Ивановна, заведующий отделом Воинской Славы Балашовского краеведческого музея, председатель региональной организации «Память о защитниках Отечества»;
- Кузьмин Евгений Николаевич, председатель ветеранской организации «Солдаты правопорядка»;
- Колмыков Виктор Иванович, председатель Балашовского отделения Саратовской региональной организации «Часовые Родины»;
- Вячин Иван Васильевич, старейшина Балашовского станичного казачьего общества;
- Заикин Александр Викторович, председатель Балашовского отделения Российского Союза «Ветераны Афганистана».
В этом году в ряды казачат были торжественно посвящены 27 воспитанников. Чтобы заслужить это почётное звание, ребята продемонстрировали свои знания и навыки: читали стихи, исполняли песни, танцевали и участвовали в традиционной казачьей игре «Передай папаху».
Особую торжественность мероприятию придало участие духовенства. Священник Сергий Карпов окропил будущих казачат святой водой и вручил каждому из них иконки с благословением.
Атаман Балашовского станичного казачьего общества Николай Подкорытов отметил высокий уровень подготовки детей и заявил, что все они достойны звания казачат. В знак признания каждому ребёнку был вручен картуз – традиционный головной убор юного казака.
С приветственным словом к новоиспечённым казачатам обратился атаман школьного казачьего общества Шмидт Дмитрий, пожелав им верности традициям, мужества и любви к Родине.
Ярким украшением праздника стал танцевальный номер с фланкировкой шашками, подготовленный обучающимися 8-х классов школы.
Завершилось мероприятие торжественной клятвой казачат, в которой малыши пообещали быть верными защитниками Отечества, достойно нести звание казака и чтить славные традиции своих предков.
Праздник стал не только красивым и запоминающимся событием, но и важным шагом в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
На празднике присутствовали почётные гости:
- Попова Марина Викторовна, консультант дошкольного и общего образования комитета по образованию администрации Балашовского муниципального района;
- Подкорытов Николай Михайлович, атаман Балашовского станичного казачьего общества;
- Сергий Карпов, священник Балашовской епархии;
- Морозова Ольга Ивановна, заведующий отделом Воинской Славы Балашовского краеведческого музея, председатель региональной организации «Память о защитниках Отечества»;
- Кузьмин Евгений Николаевич, председатель ветеранской организации «Солдаты правопорядка»;
- Колмыков Виктор Иванович, председатель Балашовского отделения Саратовской региональной организации «Часовые Родины»;
- Вячин Иван Васильевич, старейшина Балашовского станичного казачьего общества;
- Заикин Александр Викторович, председатель Балашовского отделения Российского Союза «Ветераны Афганистана».
В этом году в ряды казачат были торжественно посвящены 27 воспитанников. Чтобы заслужить это почётное звание, ребята продемонстрировали свои знания и навыки: читали стихи, исполняли песни, танцевали и участвовали в традиционной казачьей игре «Передай папаху».
Особую торжественность мероприятию придало участие духовенства. Священник Сергий Карпов окропил будущих казачат святой водой и вручил каждому из них иконки с благословением.
Атаман Балашовского станичного казачьего общества Николай Подкорытов отметил высокий уровень подготовки детей и заявил, что все они достойны звания казачат. В знак признания каждому ребёнку был вручен картуз – традиционный головной убор юного казака.
С приветственным словом к новоиспечённым казачатам обратился атаман школьного казачьего общества Шмидт Дмитрий, пожелав им верности традициям, мужества и любви к Родине.
Ярким украшением праздника стал танцевальный номер с фланкировкой шашками, подготовленный обучающимися 8-х классов школы.
Завершилось мероприятие торжественной клятвой казачат, в которой малыши пообещали быть верными защитниками Отечества, достойно нести звание казака и чтить славные традиции своих предков.
Праздник стал не только красивым и запоминающимся событием, но и важным шагом в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.