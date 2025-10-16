В Балашове прошло традиционное Посвящение в казачата в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы»

просмотров: 144

На празднике присутствовали почётные гости:- Попова Марина Викторовна, консультант дошкольного и общего образования комитета по образованию администрации Балашовского муниципального района;- Подкорытов Николай Михайлович, атаман Балашовского станичного казачьего общества;- Сергий Карпов, священник Балашовской епархии;- Морозова Ольга Ивановна, заведующий отделом Воинской Славы Балашовского краеведческого музея, председатель региональной организации «Память о защитниках Отечества»;- Кузьмин Евгений Николаевич, председатель ветеранской организации «Солдаты правопорядка»;- Колмыков Виктор Иванович, председатель Балашовского отделения Саратовской региональной организации «Часовые Родины»;- Вячин Иван Васильевич, старейшина Балашовского станичного казачьего общества;- Заикин Александр Викторович, председатель Балашовского отделения Российского Союза «Ветераны Афганистана».В этом году в ряды казачат были торжественно посвящены 27 воспитанников. Чтобы заслужить это почётное звание, ребята продемонстрировали свои знания и навыки: читали стихи, исполняли песни, танцевали и участвовали в традиционной казачьей игре «Передай папаху».Особую торжественность мероприятию придало участие духовенства. Священник Сергий Карпов окропил будущих казачат святой водой и вручил каждому из них иконки с благословением.Атаман Балашовского станичного казачьего общества Николай Подкорытов отметил высокий уровень подготовки детей и заявил, что все они достойны звания казачат. В знак признания каждому ребёнку был вручен картуз – традиционный головной убор юного казака.С приветственным словом к новоиспечённым казачатам обратился атаман школьного казачьего общества Шмидт Дмитрий, пожелав им верности традициям, мужества и любви к Родине.Ярким украшением праздника стал танцевальный номер с фланкировкой шашками, подготовленный обучающимися 8-х классов школы.Завершилось мероприятие торжественной клятвой казачат, в которой малыши пообещали быть верными защитниками Отечества, достойно нести звание казака и чтить славные традиции своих предков.Праздник стал не только красивым и запоминающимся событием, но и важным шагом в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.