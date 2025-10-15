В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»

просмотров: 46

С 18 по 19 ноября 2025 года в гибридном формате (офлайн и онлайн) пройдет 4-й Международный форум «Женщина третьего тысячелетия», который охватывает важнейшие аспекты роли женщин в современном мире — от геополитики и экономики до культуры и инноваций.На форуме пройдет выставка «Руками женщины», пленарное заседание и тематические секции, на которых обсудят роль женщины в преодолении глобальных кризисов, формировании новых моделей сотрудничества и устойчивого развития в условиях меняющегося мира, роль женских сообществ, международное партнерство, сохранение ремесел, языков и традиций, а также инициативы женщин в сфере экономики, культуры и социальных преобразований и другие темы.Форум завершится торжественным концертом и церемонией награждения победителей Международной премии «Женщина третьего тысячелетия» и фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах».