Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии

Команда Саратовской области приступила к обучению в заключительном модуле федеральной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Мероприятие проходит с 14 по 17 октября в Московском кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).В состав делегации вошли представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития Саратовской области, профильных региональных министерств, администраций муниципальных районов, деловых объединений и ресурсоснабжающих организаций.Программа была разработана экспертами Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС совместно с Министерством экономического развития РФ. Ее ключевая цель – повышение уровня управленческих и предметных компетенций у ключевых участников региональных команд, отвечающих за инвестиционный климат.В течение четырёх интенсивных дней участников ждет насыщенная образовательная программа. В фокусе – изучение принципов формирования Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации инвестиционных процессов и современных инструментов поддержки инвестактивности малого и среднего предпринимательства.Особое внимание будет уделено проектной работе. Команда Саратовской области в финале программы представит целевую модель системы управления инвестиционным климатом в регионе.«Участие в таких программах – это не только возможность перенять лучшие федеральные практики, но и шанс для всей нашей разноплановой команды – от министерств до муниципалитетов и бизнеса – «сверить часы» и выработать единые, скоординированные подходы к привлечению инвестиций. Мы намерены использовать полученные знания для дальнейшего улучшения делового климата в регионе», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Этот заключительный модуль станет логическим завершением большой совместной работы, направленной на усиление управленческого потенциала и внедрение в регионе единых высоких стандартов работы с инвесторами.