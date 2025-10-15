15 октября 2025 СРЕДА
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
12:00 | 15 октября
Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров
11:30 | 15 октября
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества
11:30 | 15 октября
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
10:24 | 15 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
10:00 | 15 октября
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют
09:26 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей
Команда Саратовской области приступила к обучению в заключительном модуле федеральной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Мероприятие проходит с 14 по 17 октября в Московском кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В состав делегации вошли представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития Саратовской области, профильных региональных министерств, администраций муниципальных районов, деловых объединений и ресурсоснабжающих организаций.

Программа была разработана экспертами Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС совместно с Министерством экономического развития РФ. Ее ключевая цель – повышение уровня управленческих и предметных компетенций у ключевых участников региональных команд, отвечающих за инвестиционный климат.

В течение четырёх интенсивных дней участников ждет насыщенная образовательная программа. В фокусе – изучение принципов формирования Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации инвестиционных процессов и современных инструментов поддержки инвестактивности малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание будет уделено проектной работе. Команда Саратовской области в финале программы представит целевую модель системы управления инвестиционным климатом в регионе.

«Участие в таких программах – это не только возможность перенять лучшие федеральные практики, но и шанс для всей нашей разноплановой команды – от министерств до муниципалитетов и бизнеса – «сверить часы» и выработать единые, скоординированные подходы к привлечению инвестиций. Мы намерены использовать полученные знания для дальнейшего улучшения делового климата в регионе», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Этот заключительный модуль станет логическим завершением большой совместной работы, направленной на усиление управленческого потенциала и внедрение в регионе единых высоких стандартов работы с инвесторами.