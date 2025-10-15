«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников

просмотров: 98

В рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» амбассадоры учебно-производственных кластеров проводят классный час для саратовских выпускников.Молодые профессионалы своего дела в неформальной обстановке делятся со школьниками преимуществами проекта. Они рассказывают о востребованности рабочих профессий на рынке труда, широких возможностях для быстрого карьерного роста и самореализации, а также о том, как изменилась система среднего профессионального образования, отмечающая в этом году свое 85-летие.«Особенность таких классных часов в том, что они проходят в формате диалога между сверстниками. Когда студенты, уже прошедшие часть профессионального пути, делятся своим опытом и эмоциями, это производит на школьников совершенно иное впечатление, чем традиционная профориентация. Ребята видят перед собой реальных людей, которые уже сегодня строят свою карьеру в перспективных отраслях, и понимают, что это возможно и для них. Такой формат помогает выпускникам сделать более осознанный выбор», — отметила заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.В регионе открыты по 7 перспективным направлениям «Профессионалитета»: машиностроение, сельское хозяйство, педагогика, энергетика, строительство и химическая отрасль. Обучение в кластерах построено на тесном партнерстве образовательных организаций с промышленными предприятиями, что гарантирует практико-ориентированный подход и дальнейшее трудоустройство.Напомним, 17 октября пройдет родительское собрание федерального проекта «Профессионалитет», а 18 октября в колледжах и техникумах будут открыты двери для старшеклассников и их родителей. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, встречи с работодателями и профессиональные пробы.