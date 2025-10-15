Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров

просмотров: 100

Новые ежегодные ориентиры по восстановлению и созданию новых лесов в Саратовской области превышают прежние в три, а в то и в четыре раза. Например, еще в 2021 году высаживали лес на площади 1 150 гектаров. Затем по инициативе губернатора Романа Бусаргина объемы стали нарастать и достигли самого высокого показателя за два последних десятилетия. В этом году площадь лесных территорий в регионе увеличится на 4 тысячи гектаров.Создание лесных культур в осенний период запланировано на общей площади 970,6 га. Работы будут выполнены в срок до 15 ноября текущего года.В настоящее время лесопосадочные работы начаты в Вольском, Калининском и Лысогорском районах области. Всего уже засажено 63,6 га.Весь новый лес в регионе засаживается сеянцами и саженцами из 12 действующих лесопитомников области.«В связи с повышением объемов лесокультурных работ увеличена ежегодная площадь посевов в питомниках до 20 га. Это позволило добиться положительной динамики в выращивании посадочного материала. Его количество за последние 5 лет увеличилось в 3 раза», - уточнил министр природных ресурсов Константин Доронин.Чаще всего на территории региона высаживают сосну и дуб, но в качестве сопутствующих используют акацию и ясень.По данным ведомства, весной в области засеяно 12 гектаров семенами сосны и акации. А также 1400 квадратных метров сеянцами сосны с закрытой корневой системой в Макаровском и Красноармейском лесхозах. В прошлом году было выращено 300 тысяч сеянцев ЗКС, хорошо зарекомендовавших себя в посадках. В текущем году также планируется подготовить к посадке не менее 300 тысяч штук таких сеянцев.Лесовосстановление в Саратовской области проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».