В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде

Для пользователей национального мессенджера MAX появилась возможность подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы самостоятельно – с помощью чат-бота «Госключ» в MAX.Ранее направлять договоры на подписание могли только компании. Теперь подписать документы мобильной подписью могут и физические лица.Чтобы воспользоваться сервисом нужно:- обновить мессенджер до последней версии;- скачать приложение «Госключ»;- найти в поиске мессенджера чат-бот «Госключ» (https://max.ru/goskey_bot);- подтвердить свой профиль с помощью Госуслуг;- загрузить документы для подписания;- выбрать тип электронной подписи - неквалифицированная (подойдёт для большинства документов: договоров, согласий и заявлений) или квалифицированная;- подтвердить подписание.Если приложение «Госключ» у пользователя отсутствует, то MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске Госключа будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи в несколько кликов.