15 октября 2025 СРЕДА
Новости
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
12:00 | 15 октября
Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров
11:30 | 15 октября
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества
11:30 | 15 октября
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
10:24 | 15 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
10:00 | 15 октября
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют
09:26 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде

Новости
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде


Для пользователей национального мессенджера MAX появилась возможность подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы самостоятельно – с помощью чат-бота «Госключ» в MAX.

Ранее направлять договоры на подписание могли только компании. Теперь подписать документы мобильной подписью могут и физические лица.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно:
- обновить мессенджер до последней версии;
- скачать приложение «Госключ»;
- найти в поиске мессенджера чат-бот «Госключ» (https://max.ru/goskey_bot);
- подтвердить свой профиль с помощью Госуслуг;
- загрузить документы для подписания;
- выбрать тип электронной подписи - неквалифицированная (подойдёт для большинства документов: договоров, согласий и заявлений) или квалифицированная;
- подтвердить подписание.

Если приложение «Госключ» у пользователя отсутствует, то MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске Госключа будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи в несколько кликов.