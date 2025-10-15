В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
Для пользователей национального мессенджера MAX появилась возможность подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы самостоятельно – с помощью чат-бота «Госключ» в MAX.
Ранее направлять договоры на подписание могли только компании. Теперь подписать документы мобильной подписью могут и физические лица.
Чтобы воспользоваться сервисом нужно:
- обновить мессенджер до последней версии;
- скачать приложение «Госключ»;
- найти в поиске мессенджера чат-бот «Госключ» (https://max.ru/goskey_bot);
- подтвердить свой профиль с помощью Госуслуг;
- загрузить документы для подписания;
- выбрать тип электронной подписи - неквалифицированная (подойдёт для большинства документов: договоров, согласий и заявлений) или квалифицированная;
- подтвердить подписание.
Если приложение «Госключ» у пользователя отсутствует, то MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске Госключа будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи в несколько кликов.