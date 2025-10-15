Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества

просмотров: 96

В Саратовской области с визитом находится делегация из Витебской области Республики Беларусь.В ходе заседания Совета по экспортной деятельности, которое прошло в Правительстве области, стороны обсудили перспективы укрепления партнерства.Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина отметила, что Витебский регион, как и Республика Беларусь очень плотно сотрудничают с Саратовской областью: «Наша основная цель не только наращивать взаимный товарооборот - он каждый год прирастает, но также найти возможности для создания кооперационных цепочек, взаимодействия наших предприятий, обмена опытом, в том числе, не только в экономической сфере, но и гуманитарной, культурной, образовательной, туристической».Республика Беларусь входит в топ-5 внешнеэкономических партнеров региона. Для сохранения положительной динамики ведется работа по расширению деловых контактов. В ходе заседания представители бизнеса саратовской и белорусской сторон выступили с запросами и предложениями по наращиванию взаимодействия. Одной из практических мер станут взаимные бизнес-миссии.«Товарооборот между Саратовской областью и Беларусью растет - по итогам 2024 года его объём вырос на 18,2%. Наши предприятия поставляют в Республику удобрения, масложировую продукцию, продукцию машиностроения. Из Беларуси идут поставки техники для дорожного и сельского хозяйства, отдельные номенклатуры продовольственных товаров. С Витебской областью у нас выстраивается тесное сотрудничество в социокультурной сфере, взаимодействие на уровне муниципалитетов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.В рамках визита делегация посещает ряд промышленных предприятий Саратова, включая производителей фасовочного и пневмо-гидравлического оборудования, предприятие легкой промышленности и официального дилера белорусских заводов-производителей.