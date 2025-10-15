15 октября 2025 СРЕДА
Новости
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
12:00 | 15 октября
Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров
11:30 | 15 октября
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества
11:30 | 15 октября
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
10:24 | 15 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
10:00 | 15 октября
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют
09:26 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества

Новости
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества


В Саратовской области с визитом находится делегация из Витебской области Республики Беларусь.

В ходе заседания Совета по экспортной деятельности, которое прошло в Правительстве области, стороны обсудили перспективы укрепления партнерства.

Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина отметила, что Витебский регион, как и Республика Беларусь очень плотно сотрудничают с Саратовской областью: «Наша основная цель не только наращивать взаимный товарооборот - он каждый год прирастает, но также найти возможности для создания кооперационных цепочек, взаимодействия наших предприятий, обмена опытом, в том числе, не только в экономической сфере, но и гуманитарной, культурной, образовательной, туристической».

Республика Беларусь входит в топ-5 внешнеэкономических партнеров региона. Для сохранения положительной динамики ведется работа по расширению деловых контактов. В ходе заседания представители бизнеса саратовской и белорусской сторон выступили с запросами и предложениями по наращиванию взаимодействия. Одной из практических мер станут взаимные бизнес-миссии.

«Товарооборот между Саратовской областью и Беларусью растет - по итогам 2024 года его объём вырос на 18,2%. Наши предприятия поставляют в Республику удобрения, масложировую продукцию, продукцию машиностроения. Из Беларуси идут поставки техники для дорожного и сельского хозяйства, отдельные номенклатуры продовольственных товаров. С Витебской областью у нас выстраивается тесное сотрудничество в социокультурной сфере, взаимодействие на уровне муниципалитетов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

В рамках визита делегация посещает ряд промышленных предприятий Саратова, включая производителей фасовочного и пневмо-гидравлического оборудования, предприятие легкой промышленности и официального дилера белорусских заводов-производителей.