В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют

По всей России проходит 2 этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», участниками которой стали образовательные организации Саратовской области. Главная цель акции — формирование здорового образа жизни и поддержка инициатив, направленных на защиту здоровья молодёжи.Студенты и волонтеры активно распространяли красочные буклеты содержащие важную информацию о вреде наркотиков, телефонах доверия. Яркие листовки стали мощным инструментом профилактики наркомании среди молодого населения.Кроме того, в учреждениях прошли профилактические беседы с представителями полиции и спортивные соревнования, девиз которых «Откажись от вредных привычек. Выбери спорт и свободную жизнь!».Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области провели встречи со студентами Саратовского областного училища искусств, а также СГУ им. Н.Г. Чернышевского.Полицейские рассказали о пагубных последствиях употребления наркотических средств, об административной и уголовной ответственности за их хранение и распространение.В ходе беседы ребята задавали интересующие их вопросы. Полицейские ответили на них и призвали молодежь вести здоровый образ жизни, а случае, если им станет известно о незаконном обороте наркотиков, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.