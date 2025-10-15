15 октября 2025 СРЕДА
Новости
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
12:00 | 15 октября
Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров
11:30 | 15 октября
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества
11:30 | 15 октября
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
10:24 | 15 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
10:00 | 15 октября
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют
09:26 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют

Новости
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют


По всей России проходит 2 этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», участниками которой стали образовательные организации Саратовской области. Главная цель акции — формирование здорового образа жизни и поддержка инициатив, направленных на защиту здоровья молодёжи.

Студенты и волонтеры активно распространяли красочные буклеты содержащие важную информацию о вреде наркотиков, телефонах доверия. Яркие листовки стали мощным инструментом профилактики наркомании среди молодого населения.

Кроме того, в учреждениях прошли профилактические беседы с представителями полиции и спортивные соревнования, девиз которых «Откажись от вредных привычек. Выбери спорт и свободную жизнь!».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области провели встречи со студентами Саратовского областного училища искусств, а также СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Полицейские рассказали о пагубных последствиях употребления наркотических средств, об административной и уголовной ответственности за их хранение и распространение.

В ходе беседы ребята задавали интересующие их вопросы. Полицейские ответили на них и призвали молодежь вести здоровый образ жизни, а случае, если им станет известно о незаконном обороте наркотиков, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.