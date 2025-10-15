15 октября 2025 СРЕДА
18:08 | 14 октября
Саратовцы поддерживают жителей Молодежного и строительство новой школы
18:08 | 14 октября
Общественники оценили выделение дополнительных средств на ремонт дорог Саратова
17:00 | 14 октября
В Саратовской области капитальный ремонт провели в 128 многоэтажках
16:56 | 14 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
16:40 | 14 октября
Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца
15:30 | 14 октября
На сцене ТЮЗа представят театрально-музыкальный перформанс «Дети войны –Великой Победе» на музыку Андрея Петрова
14:30 | 14 октября
В Чувашской республике обсудили развитие физкультуры и спорта в Приволжском федеральном округе
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
Общественники оценили выделение дополнительных средств на ремонт дорог Саратова

В Саратове в 2026 году дополнительно будет отремонтировано 30 километров дорог. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей. Депутаты Саратовской областной Думы поддержали проект главы региона о выделении на эти цели денежных средств.



Председатель Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Николай Островский поддержал решение региональных властей увеличить финансирование на ремонт дорог областного центра, отметив важность инвестиций в будущее города.

- Саратов, безусловно, нуждается в улучшении дорожной инфраструктуры. Выделение дополнительного миллиарда рублей на ремонт дорог – это значительный шаг в правильном направлении. Как патриот своего города и человек с активной жизненной позицией, я полностью поддерживаю это решение.

Во-первых, отремонтированные дороги – это безопасность для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов. Уменьшение ям и выбоин снижает риск аварий и повреждения транспортных средств.

Во-вторых, качественные дороги способствуют экономическому развитию города. Улучшается логистика, повышается привлекательность Саратова для инвесторов.

Не стоит забывать и об эстетической составляющей. Ухоженные дороги делают город более приятным и комфортным для жизни.

Я уверен, что при грамотном подходе этот миллиард рублей станет реальной инвестицией в будущее нашего города.

Напомним, предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, разгружающие основные улицы и соединяющие районы города. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются Саратову впервые.