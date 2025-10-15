Общественники оценили выделение дополнительных средств на ремонт дорог Саратова
В Саратове в 2026 году дополнительно будет отремонтировано 30 километров дорог. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей. Депутаты Саратовской областной Думы поддержали проект главы региона о выделении на эти цели денежных средств.
Председатель Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Николай Островский поддержал решение региональных властей увеличить финансирование на ремонт дорог областного центра, отметив важность инвестиций в будущее города.
- Саратов, безусловно, нуждается в улучшении дорожной инфраструктуры. Выделение дополнительного миллиарда рублей на ремонт дорог – это значительный шаг в правильном направлении. Как патриот своего города и человек с активной жизненной позицией, я полностью поддерживаю это решение.
Во-первых, отремонтированные дороги – это безопасность для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов. Уменьшение ям и выбоин снижает риск аварий и повреждения транспортных средств.
Во-вторых, качественные дороги способствуют экономическому развитию города. Улучшается логистика, повышается привлекательность Саратова для инвесторов.
Не стоит забывать и об эстетической составляющей. Ухоженные дороги делают город более приятным и комфортным для жизни.
Я уверен, что при грамотном подходе этот миллиард рублей станет реальной инвестицией в будущее нашего города.
Напомним, предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, разгружающие основные улицы и соединяющие районы города. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются Саратову впервые.
