14 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
12:17 | 14 октября
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов
11:30 | 14 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
11:00 | 14 октября
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений
10:00 | 14 октября
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона
09:03 | 14 октября
Делегация Саратовской области приняла участие в Форуме «Креативный код. Россия»
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
В связи с похолоданием и приходом низких температур спасатели Областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов в акватории Волги.

Сотрудники облспаса провели профилактические беседы с владельцами маломерных судов и рыбаками, напомнив им правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому была подчеркнута важность использования спасательных жилетов и средств навигации даже на коротких выездах.

За год спасатели совершают около 150 выходов в акваторию Волги. В особо сложных условиях используется современный катер. Судно отличается высокими техническими характеристиками и развивает скорость до 68 километров в час.

Техника позволяет оперативно добраться до места происшествия, которое порой труднодоступное. В случае чрезвычайной ситуации спасателям необходимо находиться на месте происшествия до трех суток.

«Данное судно, как показала уже практика прошлого и этого года, намного динамичнее. Оно позволяет нам работать на дальних расстояниях, чтобы мы могли достаточно быстро реагировать на произошедшие ЧС, позволяет осуществлять работу водолазов в автономном режиме на длительный срок. Сейчас наступает, скажем так, самое его время, потому что высота волны уже предельная, температура воздуха близится к нулю. Купальный сезон уже закончился. Впереди закрытие навигации», - поделился начальник Областной службы спасения Никита Зрада.