Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях

В связи с похолоданием и приходом низких температур спасатели Областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов в акватории Волги.Сотрудники облспаса провели профилактические беседы с владельцами маломерных судов и рыбаками, напомнив им правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому была подчеркнута важность использования спасательных жилетов и средств навигации даже на коротких выездах.За год спасатели совершают около 150 выходов в акваторию Волги. В особо сложных условиях используется современный катер. Судно отличается высокими техническими характеристиками и развивает скорость до 68 километров в час.Техника позволяет оперативно добраться до места происшествия, которое порой труднодоступное. В случае чрезвычайной ситуации спасателям необходимо находиться на месте происшествия до трех суток.«Данное судно, как показала уже практика прошлого и этого года, намного динамичнее. Оно позволяет нам работать на дальних расстояниях, чтобы мы могли достаточно быстро реагировать на произошедшие ЧС, позволяет осуществлять работу водолазов в автономном режиме на длительный срок. Сейчас наступает, скажем так, самое его время, потому что высота волны уже предельная, температура воздуха близится к нулю. Купальный сезон уже закончился. Впереди закрытие навигации», - поделился начальник Областной службы спасения Никита Зрада.