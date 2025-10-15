В Саратовской области капитальный ремонт провели в 128 многоэтажках

15 октября 2025 СРЕДА
В этом году фонд капитального ремонта Саратовской области принял 160 видов строительно-монтажных работ в 128 многоквартирных домах. Речь идет о капитальном ремонте фасадов, крыш, внутридомовых инженерных коммуникаций и замене лифтового оборудования. В частности, отремонтировали 99 крыш и 45 единиц лифтового оборудования.

«В этом году в рабочем поселке Духовницкое привели в порядок кровлю двухэтажного многоквартирного дома №4А на улице Юбилейной. Зданию почти 40 лет, крыша нуждалась в капительном ремонте, на нее жаловались жильцы, особенно верхних этажей. Теперь же граждане защищены от потеков и прочих погодных неприятностей. На проведенные работы установлен пятилетний гарантийный срок, что, конечно же, не освобождает управляющие организации от обязанности следить за состоянием крыши дома», - рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда (https://fkr64.ru/).

За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Саратовской области (https://t.me/minstroy_64/4441) и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (https://t.me/minstroy_64/4441).