Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца

В нашей стране 19 октября отмечается День отца. Всю предпраздничную неделю можно принять участие во флешмобе «Мой папа – пример и опора!» и опубликовать на странице «ВКонтакте» фото, рисунок или видео с поздравлением и рассказом об отце.Организаторы флешмоба – Фонд Андрея Первозванного и Народный художник РФ, Академик Российской Академии художеств Никас Сафронов.Посты участников должны быть отмечены хэштегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Для участия также нужно подписаться на сообщество Фонда и открыть доступ к своей странице.Десять авторов постов, выбранных случайным образом, получат призы от Фонда. Результаты опубликуют 24 октября на сайте и в официальном сообществе.