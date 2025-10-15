15 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:08 | 14 октября
Саратовцы поддерживают жителей Молодежного и строительство новой школы
18:08 | 14 октября
Общественники оценили выделение дополнительных средств на ремонт дорог Саратова
17:00 | 14 октября
В Саратовской области капитальный ремонт провели в 128 многоэтажках
16:56 | 14 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
16:40 | 14 октября
Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца
15:30 | 14 октября
На сцене ТЮЗа представят театрально-музыкальный перформанс «Дети войны –Великой Победе» на музыку Андрея Петрова
14:30 | 14 октября
В Чувашской республике обсудили развитие физкультуры и спорта в Приволжском федеральном округе
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца

Новости
Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца


В нашей стране 19 октября отмечается День отца. Всю предпраздничную неделю можно принять участие во флешмобе «Мой папа – пример и опора!» и опубликовать на странице «ВКонтакте» фото, рисунок или видео с поздравлением и  рассказом об отце.

Организаторы флешмоба – Фонд Андрея Первозванного и Народный художник РФ, Академик Российской Академии художеств Никас Сафронов.

Посты участников должны быть отмечены хэштегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Для участия также нужно подписаться на сообщество Фонда и открыть доступ к  своей странице.

Десять авторов постов, выбранных случайным образом, получат призы от Фонда. Результаты опубликуют 24 октября на сайте и в официальном сообществе.