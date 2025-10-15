В Чувашской республике обсудили развитие физкультуры и спорта в Приволжском федеральном округе

просмотров: 155

В Чебоксарах состоялось выездное расширенное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту под руководством председателя комитета Олега Матыцина.В выездном заседании приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также представители исполнительных органов власти регионов Приволжского федерального округа. В делегацию Саратовской области вошли министр спорта Олег Дубовенко и директор областного Центра спортивной подготовки Сергей Хованский.В основе повестки выездного совещания – вопрос о реализации комплексной программы «Развитие физической культуры и спорта» в ПФО.«В Приволжском федеральном округе развитие физической культуры и спорта является ключевым направлением, в рамках которого реализуются как федеральные программы, так и региональные инициативы. Основное внимание уделяется развитию массового и детско-юношеского спорта, доступности спортивной инфраструктуры и поддержке национальных видов спорта. Одним из важных показателей является количество занимающейся спортом молодежи – более 7 млн. 700 тысяч человек»,- отметил Олег Матыцин.В ходе заседания Олег Дубовенко выступил с докладом о реализации комплексной государственной программы «Спорт России» в регионе, поделившись успешными практиками в развитии детско-юношеского и адаптивного спорта.