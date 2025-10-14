14 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
12:17 | 14 октября
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов
11:30 | 14 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
11:00 | 14 октября
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений
10:00 | 14 октября
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона
09:03 | 14 октября
Делегация Саратовской области приняла участие в Форуме «Креативный код. Россия»
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов

Новости
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов


На заводе компании «Термотехника Энгельс» состоялся официальный запуск производства нового бытового газового котла. В торжественном мероприятии, которое прошло 17 сентября, принял участие заместитель директора Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Денис Кляповский, министр инвестиционной политики области Александр Марченко, глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов, представители отраслевых министерств и региональных институтов развития.

Предприятие, которое до апреля 2023 года принадлежало немецкому концерну Bosch, специализируется на выпуске оборудования для энергетики и отопления. Новый котел разработан российскими инженерами компании с использованием комплектующих отечественных производителей. Объем инвестиций составил 200 млн рублей.

Мощности производства бытового оборудования позволяют выпускать до 100 тысяч настенных газовых котлов в год. С 2014 года предприятие произвело более 700 тысяч единиц бытового оборудования и более 5 600 промышленных котлов для компаний по всей России.

«В регионе успешно работают предприятия, ранее принадлежавшие иностранным собственникам, которые играют важную роль в экономике страны и в своих отраслях. Компания «Термотехника Энгельс» - наш надежный партнер и один из лидеров рынка отопительного оборудования. Запуск нового продукта, созданного с использованием решений отечественного бизнеса, укрепит позиции самого предприятия, а также повысит технологическую независимость страны», - отметил министр Александр Марченко.