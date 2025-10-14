14 октября 2025 ВТОРНИК
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
12:17 | 14 октября
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов
11:30 | 14 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
11:00 | 14 октября
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений
10:00 | 14 октября
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона
09:03 | 14 октября
Делегация Саратовской области приняла участие в Форуме «Креативный код. Россия»
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Второй этап акции продлится с 13 по 24 октября 2025 года.

Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан в сфере совершенствования эффективности деятельности в области предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Жители региона также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и их пропаганду.

По телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области (102, 74-13-33) граждане могут сообщать о незаконном обороте подконтрольных веществ.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области