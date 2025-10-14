В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Второй этап акции продлится с 13 по 24 октября 2025 года.
Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан в сфере совершенствования эффективности деятельности в области предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Жители региона также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и их пропаганду.
По телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области (102, 74-13-33) граждане могут сообщать о незаконном обороте подконтрольных веществ.
По информации ГУ МВД России по Саратовской области