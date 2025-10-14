Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»

просмотров: 65

В октябре для старшеклассников и их родителей пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». 17 октября состоится родительское собрание, а 18 октября пройдет Единый день открытых дверей.Участники смогут познакомиться с перспективными направлениями подготовки, среди которых машиностроение, сельское хозяйство, педагогика, энергетика, строительство и химическая отрасль. Мероприятия пройдут одновременно на площадках нескольких образовательных учреждений региона.В программе запланированы встречи с работодателями, мастер-классы от ведущих специалистов, экскурсии и знакомство с программами обучения. Гости смогут получить индивидуальные консультации по выбору профессии и условиям поступления в учебные заведения.