Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса

В саратовском «Доме Знаний» состоялся цикл мероприятий, приуроченных к Всемирной неделе космоса, которая проходила с 4 по 10 октября. Участниками стали более 1000 школьников, студентов, а также взрослых из разных муниципалитетов региона.Лекторы Российского общества «Знание» рассказали слушателям, как человечество осваивает космос, как готовится сделать космос пригодной для жизни средой с помощью передовых технологий, решения научных проблем и глобального сотрудничества. Также для участников прошли показы тематических документальных и мультипликационных фильмов.Главным событием этой недели стала уникальная встреча студентов Поволжского института управления РАНХиГС с ветераном космодрома Байконур, подполковником в отставке, инженером-испытателем ракетно-космической техники Анатолием Молоковым. Он поделился историями о легендарных запусках, о буднях космодрома и людях, чья работа оставалась в тени, но без которой невозможен был бы триумф отечественной космонавтики.Одной фразой он смог передать дух того времени: «Мы тогда не думали о славе. Мы думали о том, чтобы каждый винтик был на своем месте. Потому что за этим винтиком — жизнь человека и судьба космических достижений всей страны».Заключительным мероприятием космической недели стала лекция «Солнечная система — наш звездный дом» лектора Общества «Знание», кандидата технических наук, автора проекта «Астрономия для всех» Юрия Кумакова. Астроном рассказал о космических объектах солнечной системы и ответил на вопросы слушателей.«Космос становится ближе, когда о нем рассказывают такие люди как лекторы Общества «Знание» Светлана Кукунина и хорошо известный в Саратове астроном Юрий Кумаков, ветеран Байконура Анатолий Молоков. Их увлеченность темой передается слушателям и вдохновляет получать новые знания. Хочется отметить, что за эту неделю наш «Дом Знаний» посетило более тысячи человек не только из Саратовской области, но и других регионов», — отметила руководитель «Дома Знаний» в Саратове Наталия Серебрякова.Она подчеркнула, что изучение космической истории особенно значимо для Саратовской области, которая стала местом приземления первого космонавта Земли и продолжает хранить память о великих страницах покорения Вселенной.