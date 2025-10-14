14 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
12:17 | 14 октября
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов
11:30 | 14 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
11:00 | 14 октября
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений
10:00 | 14 октября
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона
09:03 | 14 октября
Делегация Саратовской области приняла участие в Форуме «Креативный код. Россия»
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона

Новости
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона


В Саратовской области продолжается замена и выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день новый документ получили почти 24,7 тысячи многодетных семей.

«Многодетным семьям, у которых есть удостоверения многодетной семьи старого образца, нужно успеть подать заявление на замену до 1 декабря этого года. Старым документом можно будет пользоваться только до 1 января 2026 года. Для замены следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства. Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут подать заявление через Госуслуги, обратиться в МФЦ или в учреждения соцподдержки», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Напомним, в Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии: обучения на очном отделении в образовательной организации, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.

По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 .