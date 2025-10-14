Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона

просмотров: 83

В Саратовской области продолжается замена и выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день новый документ получили почти 24,7 тысячи многодетных семей.«Многодетным семьям, у которых есть удостоверения многодетной семьи старого образца, нужно успеть подать заявление на замену до 1 декабря этого года. Старым документом можно будет пользоваться только до 1 января 2026 года. Для замены следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства. Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут подать заявление через Госуслуги, обратиться в МФЦ или в учреждения соцподдержки», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.Напомним, в Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии: обучения на очном отделении в образовательной организации, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 .