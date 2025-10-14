просмотров: 78

Делегация Саратовской области приняла участие в форуме «Креативный код. Россия». Мероприятие, которое проходило 9–10 октября в Санкт-Петербурге, объединило на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества и ведущих экспертов в сфере креативных индустрий. Организаторы форума — Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО «Газпром».В состав делегации от Саратовской области вошли сотрудники министерства инвестиционной политики, Корпорации развития, Центра «Мой Бизнес», а также представители креативного бизнеса нашего региона.В течение двух дней работы форума делегация Саратовской области приняла активное участие в экспертных и стратегических сессиях, форсайт-лабораториях и нетворкинг-площадках, посвященных развитию креативной экономики в российских регионах.«Креативные индустрии – это не только культура и искусство, а также серьезный экономический драйвер. Мы заинтересованы в том, чтобы перенять успешный опыт, представить наши перспективные проекты и привлечь внимание федеральных институтов развития к Саратовской области», – отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.