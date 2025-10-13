Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
Средняя заработная плата в крупных и средних организациях нашего города за первые шесть месяцев текущего года составила 73,7 тыс. рублей. Это на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабильном экономическом росте.
Реальная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции, также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 1,6%.
Наиболее высокие среднемесячные заработные платы были зафиксированы в сферах науки и профессиональной деятельности — 109,2 тыс. рублей, в строительстве — 94,6 тыс. рублей, в финансовом секторе — 93,2 тыс. рублей, в области информации и связи - 86,4 тыс. рублей.
Особенно примечательным является рост заработной платы в сельском хозяйстве, где она увеличилась на 17,1%. Водоснабжение показало рост на 16,3%, а транспортировка и хранение — на 16%. Строительная отрасль также не отстаёт с ростом на 15,2%.
