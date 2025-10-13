13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов

Средняя заработная плата в крупных и средних организациях нашего города за первые шесть месяцев текущего года составила 73,7 тыс. рублей. Это на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабильном экономическом росте.


Реальная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции, также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 1,6%.

Наиболее высокие среднемесячные заработные платы были зафиксированы в сферах науки и профессиональной деятельности — 109,2 тыс. рублей, в строительстве — 94,6 тыс. рублей, в финансовом секторе — 93,2 тыс. рублей, в области информации и связи - 86,4 тыс. рублей.

Особенно примечательным является рост заработной платы в сельском хозяйстве, где она увеличилась на 17,1%. Водоснабжение показало рост на 16,3%, а транспортировка и хранение — на 16%. Строительная отрасль также не отстаёт с ростом на 15,2%.