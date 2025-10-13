13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
Саратовские добровольцы получили напутствие от ветерана СВО

Саратовские добровольцы получили напутствие от ветерана СВО


Новая группа добровольцев отправилась из Саратова на военную службу по контракту в зону проведения спецоперации.

Проводить и дать напутствие защитникам пришел участник СВО, финалист программы «Наши герои» Артем Шаров.

«Мы гордимся вами, потому что понимаем, что каждый из вас сделал свой осознанный выбор, - стать частью нашей истории», - сказал Шаров.

Контрактник Алексей отметил, что идет защищать Родину, как и его прадед, полковник советской армии. Именно он для него - образец мужества и героизма.

«Принял решение. Иду добровольцем. Кто защитит Родину, если не мы сами? Это наша земля, и мы ее никому не отдадим», - заявил контрактник.

Напомним, с учетом всех выплат граждане могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы - до 6,5 млн рублей.

Пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно, обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: Саратов, улица Буровая, 36. Подробнее по номеру 8(8452)38-19-20 или 117.