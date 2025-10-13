Саратовские добровольцы получили напутствие от ветерана СВО

просмотров: 112

Новая группа добровольцев отправилась из Саратова на военную службу по контракту в зону проведения спецоперации.Проводить и дать напутствие защитникам пришел участник СВО, финалист программы «Наши герои» Артем Шаров.«Мы гордимся вами, потому что понимаем, что каждый из вас сделал свой осознанный выбор, - стать частью нашей истории», - сказал Шаров.Контрактник Алексей отметил, что идет защищать Родину, как и его прадед, полковник советской армии. Именно он для него - образец мужества и героизма.«Принял решение. Иду добровольцем. Кто защитит Родину, если не мы сами? Это наша земля, и мы ее никому не отдадим», - заявил контрактник.Напомним, с учетом всех выплат граждане могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы - до 6,5 млн рублей.Пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно, обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: Саратов, улица Буровая, 36. Подробнее по номеру 8(8452)38-19-20 или 117.