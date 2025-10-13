Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа

просмотров: 65

«Серебряные» волонтеры комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района подготовили очередную партию сухого душа. В этот раз собрали около 400 комплектов, в каждый из которых входят: одноразовое полотенце, губка, пропитанная специальным раствором, и ватные палочки.«Эти простые, но важные наборы помогают военнослужащим поддерживать гигиену в полевых условиях, что особенно важно в таких сложных обстоятельствах», – рассказали старшие.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.