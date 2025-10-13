Саратовец удостоен медали "Отец солдата"

просмотров: 75

В преддверии Дня отца в Москве состоялась торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» и премий «Окопная свеча».Среди 23 отцов, удостоенных награды в этом году, — Михаил Филоненко из Саратовской области. Его сыновья, Андрей и Дмитрий, участники специальной военной операции, специально приехали с передовой, чтобы поздравить отца.Михаил Филоненко поделился историей своей семьи, которая насчитывает более десяти прадедов — участников Великой Отечественной войны.«Собираясь сюда, я специально по памяти считал, сколько прадедов моих сыновей были участниками Великой Отечественной. Более десяти. Один из погибших прадедов похоронен в Курской области, которую мой старший сын освобождал. Другой — в Харьковской области. И когда мой сын был тяжело ранен в 2023 году, он сказал: я все равно туда дойду. Я знаю, что они добьются этого. Вся наша армия добьется», - поделился Михаил.