13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
С 18 октября в Гимназическом корпусе Радищевского музея открывается выставка «АРТ-КОД».

Это групповая выставка, которая продемонстрирует около сотни произведений трех авторов: скульптора, заслуженного художника РФ, академика РАХ Андрея Щербакова (Саратов), художника ДПИ, заслуженного художника РФ, академика РАХ Сергея Гавина (Москва) и архитектора, дипломанта РАХ Матвея Щербакова (Москва).

«АРТ-КОД» – это про диалог трёх поколений мастеров, про различия между художественными школами и про поиски общих смыслов. Проект затрагивает темы от античных и библейских сюжетов до места человека в современном мире.

Стоит отметить, что в год празднования 140-летия Радищевского музея скульптор Андрей Щербаков стал автором монумента его основателю – художнику и коллекционеру Алексею Петровичу Боголюбову. В экспозиции будут продемонстрированы скульптурная модель, а также фото- и видеоматериалы, посвящённые созданию памятника.