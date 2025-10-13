В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».

просмотров: 80

С 18 октября в Гимназическом корпусе Радищевского музея открывается выставка «АРТ-КОД».Это групповая выставка, которая продемонстрирует около сотни произведений трех авторов: скульптора, заслуженного художника РФ, академика РАХ Андрея Щербакова (Саратов), художника ДПИ, заслуженного художника РФ, академика РАХ Сергея Гавина (Москва) и архитектора, дипломанта РАХ Матвея Щербакова (Москва).«АРТ-КОД» – это про диалог трёх поколений мастеров, про различия между художественными школами и про поиски общих смыслов. Проект затрагивает темы от античных и библейских сюжетов до места человека в современном мире.Стоит отметить, что в год празднования 140-летия Радищевского музея скульптор Андрей Щербаков стал автором монумента его основателю – художнику и коллекционеру Алексею Петровичу Боголюбову. В экспозиции будут продемонстрированы скульптурная модель, а также фото- и видеоматериалы, посвящённые созданию памятника.