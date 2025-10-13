Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями

просмотров: 94

«Серебряные» волонтеры комплексного центра соцобслуживания Питерского района посетили пасеку при храме Святого Архангела Михаила.«Мы узнали много интересного: как устроена пасека и какие правила необходимо соблюдать рядом с пчелами, секреты пчелиной семьи и удивительную организованность этих трудолюбивых созданий, пользу меда, воска и прополиса для здоровья и благополучия человека, символику пчелы в православии и ее значение в духовной жизни», – поделились питерские старшие.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.