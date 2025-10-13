13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
«Серебряные» волонтеры комплексного центра соцобслуживания Питерского района посетили пасеку при храме Святого Архангела Михаила.

«Мы узнали много интересного: как устроена пасека и какие правила необходимо соблюдать рядом с пчелами, секреты пчелиной семьи и удивительную организованность этих трудолюбивых созданий, пользу меда, воска и прополиса для здоровья и благополучия человека, символику пчелы в православии и ее значение в духовной жизни», – поделились питерские старшие.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.