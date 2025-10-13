13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
Юбилейный сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выходит на финишную прямую: все ближе масштабный Медиафорум в Калининградской области, в рамках которого пройдет финал одного из направлений сезона – трека «Медиакампус». В этом году образовательная программа собрала более 24 тысяч заявок со всей страны. Отобраны 150 лучших медиапроектов, авторы которых доказали талант, креативность и готовность решать важные социальные задачи. Именно они представят свои регионы в финале, который объединит ярких блогеров страны и задаст новые тренды развития медиа.

Из Саратовской области на Медиафорум приглашена педагог-методист и заместитель заведующего детского сада, которая ведет блог «Будни заместителя заведующего ДОУ» Елена Цымбарева. Автор всегда была увлечена дошкольным образованием и современными методиками, помогающими детям развиваться гармонично и с радостью. Свой блог она создала как открытую площадку для обмена опытом между воспитателями, педагогами и родителями. Сегодня на ее странице можно найти советы, игровые методики и вдохновляющие публикации о детстве, педагогике и развитии. Елена уверена, что блогинг в образовании помогает не только делиться знаниями, но и объединять людей, которые хотят сделать детство ярче, добрее и осознаннее. Участие в программе «Медиакампус» стало для автора толчком к развитию.

В своей выпускной работе Елена сосредоточилась на проблеме профессионального и эмоционального выгорания педагогов – одном из самых острых вызовов современной системы образования. По ее словам, длительный стресс, перегрузка и отсутствие поддержки приводят к усталости и потере мотивации у педагогов, что сказывается на качестве обучения. Проект Елены направлен на профилактику выгорания через создание поддерживающего сообщества, обмен опытом и позитивный контент, который помогает педагогам сохранять вдохновение и веру в свое дело.

В рамках Медиафорума состоится финал трека «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». До поездки на событие 150 авторов лучших выпускных работ пройдут онлайн-защиты своих выпускных работ, где представят медиапроекты и в прямом диалоге с экспертами подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона будут названы на торжественной церемонии в заключительный день форума.