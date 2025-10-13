В Энгельсе открылся производственный комплекс по выпуску крупногабаритного газорегулирующего оборудования

просмотров: 126

Новая площадка предназначена для производства крупногабаритных и сложных газорегуляторных пунктов блочного типа.Цех площадью 3 тыс. кв.м оснащен высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением.В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Глава минпромэнерго высоко оценил промышленный потенциал Энгельсского района: «В районе представлены практически все отрасли промышленности, но отрасль машиностроения – наиболее полно. Кроме того, здесь сформировался целый кластер предприятий, выпускающих всё необходимое оборудование для транспортировки, эксплуатации, осушения газа. Запуск нового производства – это знаковое событие, тем более, такого высокотехнологичного».