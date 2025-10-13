В Саратовской области прошло заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа
В Саратове 9 октября состоялось 34 заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Мероприятие собрало представителей Республик Татарстан, Калмыкия, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей.
Члены Бассейнового совета отчитались о работе рабочих групп в регионах Российской Федерации и мониторинге проекта «Вода России» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Обсудили планирование и реализацию мероприятий уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации в рамках межбюджетных трансферов.
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал, что за счет субвенций федерального бюджета по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2025 году выполнены подготовительные работы, а также расчищен участок русла реки Аткара протяженностью около 1 км в г. Аткарске. Срок реализации проекта рассчитан на 4 года. В следующем году работы по расчистке русел рук в рамках Федерального проекта «Вода России» будут продолжены. Большое внимание состоянию водных объектов в регионе уделяется со стороны губернатора области Романа Бусаргина.
«В Саратовской области активно проводится акция «Вода России». Регион дважды становился центральной площадкой всероссийского старта акции. За три года число участников выросло вдвое — до 12 тысяч человек, а очищенная береговая зона увеличилась втрое (до 1500 км). В текущем году проведено более 700 мероприятий с участием 10 тысяч волонтеров. Эта акция направлена как на очистку берегов, так и на экологическое просвещение населения», - отметил в завершение доклада министр Константин Доронин.
