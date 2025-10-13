13 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
17:30 | 13 октября
Из Саратовской области «за ленточку» отправляется около 400 комплектов сухого душа
16:30 | 13 октября
На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен
16:30 | 13 октября
Саратовец удостоен медали "Отец солдата"
16:08 | 13 октября
Средняя заработная плата в Саратове увеличилась почти на 12 процентов
16:07 | 13 октября
Черешчатый дуб под Александровым Гаем признан памятником природы
15:30 | 13 октября
В Радищевском музее открывается выставочный проект «АРТ-КОД».
14:00 | 13 октября
Питерские старшие познакомились с миром пчел и православными традициями
13:30 | 13 октября
Из тысяч участников – в топ: блогер Елена Цымбарева из Саратовской области приглашена на финал проекта «ТопБЛОГ»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратовской области прошло заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа

В Саратове 9 октября состоялось 34 заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Мероприятие собрало представителей Республик Татарстан, Калмыкия, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей.

Члены Бассейнового совета отчитались о работе рабочих групп в регионах Российской Федерации и мониторинге проекта «Вода России» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Обсудили планирование и реализацию мероприятий уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации в рамках межбюджетных трансферов.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал, что за счет субвенций федерального бюджета по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2025 году выполнены подготовительные работы, а также расчищен участок русла реки Аткара протяженностью около 1 км в г. Аткарске. Срок реализации проекта рассчитан на 4 года. В следующем году работы по расчистке русел рук в рамках Федерального проекта «Вода России» будут продолжены. Большое внимание состоянию водных объектов в регионе уделяется со стороны губернатора области Романа Бусаргина.

«В Саратовской области активно проводится акция «Вода России». Регион дважды становился центральной площадкой всероссийского старта акции. За три года число участников выросло вдвое — до 12 тысяч человек, а очищенная береговая зона увеличилась втрое (до 1500 км). В текущем году проведено более 700 мероприятий с участием 10 тысяч волонтеров. Эта акция направлена как на очистку берегов, так и на экологическое просвещение населения», - отметил в завершение доклада министр Константин Доронин.