В Саратовской области прошло заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа

просмотров: 123

Члены Бассейнового совета отчитались о работе рабочих групп в регионах Российской Федерации и мониторинге проекта «Вода России» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Обсудили планирование и реализацию мероприятий уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации в рамках межбюджетных трансферов.Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал, что за счет субвенций федерального бюджета по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2025 году выполнены подготовительные работы, а также расчищен участок русла реки Аткара протяженностью около 1 км в г. Аткарске. Срок реализации проекта рассчитан на 4 года. В следующем году работы по расчистке русел рук в рамках Федерального проекта «Вода России» будут продолжены. Большое внимание состоянию водных объектов в регионе уделяется со стороны губернатора области Романа Бусаргина.«В Саратовской области активно проводится акция «Вода России». Регион дважды становился центральной площадкой всероссийского старта акции. За три года число участников выросло вдвое — до 12 тысяч человек, а очищенная береговая зона увеличилась втрое (до 1500 км). В текущем году проведено более 700 мероприятий с участием 10 тысяч волонтеров. Эта акция направлена как на очистку берегов, так и на экологическое просвещение населения», - отметил в завершение доклада министр Константин Доронин.