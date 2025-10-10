Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии

просмотров: 58

Чтобы лично ознакомиться с ходом строительства, площадку вместе с родителями посетила заместитель директора школы № 75 Анастасия Морозова. Она по просьбе родителей, для которых новая школа - жизненная необходимость, взяла на себя координацию общественного контроля.«Сегодня 75-я школа, к сожалению, переполнена, и дети вынуждены учиться во вторую смену. Этой серьезной проблеме уже не один год, - отметила Анастасия Морозова. - Родители очень ждут этот проект, и наша общая задача - сделать всё, чтобы школа была построена в срок и с надлежащим качеством. Я планирую регулярно бывать на объекте и делиться всей актуальной информацией с родительским сообществом».Директор подрядной организации Андрей Сердюк подтвердил, что все работы идут в соответствии с графиком, а также подробно рассказал обо всеъ технологических этапах строительства.«Сейчас закладывается не только фундамент здания, но и фундамент будущего, новые возможности для образования наших детей. Важно, когда родители понимают, что район будет развиваться, а их дети смогут получить достойное образование в наилучших для этого условиях», - добавила Морозова по итогам визита на строительную площадку.