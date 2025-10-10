10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии

Новости
На этой неделе в Ленинском районе в рамках развития парка "Территория детства" стартовало полномасштабное строительство долгожданной школы на 1100 мест с бассейном. После получения разрешения подрядная организация приступила к основным работам: сейчас на площадке идет вынос коммуникаций и устройство свай для фундамента будущего здания.



Чтобы лично ознакомиться с ходом строительства, площадку вместе с родителями посетила заместитель директора школы № 75 Анастасия Морозова. Она по просьбе родителей, для которых новая школа - жизненная необходимость, взяла на себя координацию общественного контроля.

«Сегодня 75-я школа, к сожалению, переполнена, и дети вынуждены учиться во вторую смену. Этой серьезной проблеме уже не один год, - отметила Анастасия Морозова. - Родители очень ждут этот проект, и наша общая задача - сделать всё, чтобы школа была построена в срок и с надлежащим качеством. Я планирую регулярно бывать на объекте и делиться всей актуальной информацией с родительским сообществом».

Директор подрядной организации Андрей Сердюк подтвердил, что все работы идут в соответствии с графиком, а также подробно рассказал обо всеъ технологических этапах строительства.

«Сейчас закладывается не только фундамент здания, но и фундамент будущего, новые возможности для образования наших детей. Важно, когда родители понимают, что район будет развиваться, а их дети смогут получить достойное образование в наилучших для этого условиях», - добавила Морозова по итогам визита на строительную площадку.