Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»

После строгого отбора обучающиеся 2/6 класса Саратовского областного колледжа искусств под руководством преподавателя Екатерины Афанасьевой приступили к занятиям в образовательном центре «Сириус» в Сочи в рамках программы по хореографии.Учебный процесс продолжается 24 дня и включает в себя мастер-классы от известных хореографов, балетмейстеров и педагогов. Это дает возможность юным талантам совершенствовать свои навыки и легко осваивать новые техники.Это не просто обучение, а настоящий путь к мечте, который помогает развить таланты детей и дает возможность достичь новых высот в профессии.Напомним, каждый год будущие артисты балета из Саратова получают уникальный шанс приобрести бесценный опыт под руководством преподавателей ведущих профильных вузов России в образовательном центре «Сириус». Совсем недавно из Сочи вернулись ученики 3/7 класса специальности Искусство балета Саратовского областного колледжа искусств.