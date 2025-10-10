10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»

Новости
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»

 
После строгого отбора обучающиеся 2/6 класса Саратовского областного колледжа искусств под руководством преподавателя Екатерины Афанасьевой приступили к занятиям в образовательном центре «Сириус» в Сочи в рамках программы по хореографии.

Учебный процесс продолжается 24 дня и включает в себя мастер-классы от известных хореографов, балетмейстеров и педагогов. Это дает возможность юным талантам совершенствовать свои навыки и легко осваивать новые техники.

Это не просто обучение, а настоящий путь к мечте, который помогает развить таланты детей и дает возможность достичь новых высот в профессии.

Напомним, каждый год будущие артисты балета из Саратова получают уникальный шанс приобрести бесценный опыт под руководством преподавателей ведущих профильных вузов России в образовательном центре «Сириус». Совсем недавно из Сочи вернулись ученики 3/7 класса специальности Искусство балета Саратовского областного колледжа искусств.