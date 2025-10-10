10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область

Новости / АПК
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область

Заместитель председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский принял участие в круглом столе на тему «Основные направления вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

Круглый стол прошел в рамках 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025».

Саратовская область входит в число 51 субъектов, имеющих существенный потенциал для вовлечения в оборот земель сельхозназначения.

Вниманию участников круглого стола представили статистическую информацию по теме совещания. Согласно рейтингу регионов, сформированному в результате верификации неиспользуемой пашни в субъектах России на 26 сентября 2025 г., Саратовская область вошла в зеленую зону.

Отдельно рассказали о реализации мероприятий госпрограммы «Земля», проведении надзорных мероприятий при осуществлении государственного и муниципального земельного контроля и их эффективности, внесении сведений о земельных участках на портал «Земля для фермера» в рамках НСПД, плановых мероприятиях.

Также акцентировали внимание участников на допускаемые в работе ошибки. Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ Вячеслав Леонов, модерирующий площадку, привел в качестве положительного примера наш регион, который использовал экономию средств субсидии на выполнение дополнительного объема межевых и кадастровых работ.