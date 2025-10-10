Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область

просмотров: 81

Заместитель председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский принял участие в круглом столе на тему «Основные направления вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.Круглый стол прошел в рамках 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025».Саратовская область входит в число 51 субъектов, имеющих существенный потенциал для вовлечения в оборот земель сельхозназначения.Вниманию участников круглого стола представили статистическую информацию по теме совещания. Согласно рейтингу регионов, сформированному в результате верификации неиспользуемой пашни в субъектах России на 26 сентября 2025 г., Саратовская область вошла в зеленую зону.Отдельно рассказали о реализации мероприятий госпрограммы «Земля», проведении надзорных мероприятий при осуществлении государственного и муниципального земельного контроля и их эффективности, внесении сведений о земельных участках на портал «Земля для фермера» в рамках НСПД, плановых мероприятиях.Также акцентировали внимание участников на допускаемые в работе ошибки. Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ Вячеслав Леонов, модерирующий площадку, привел в качестве положительного примера наш регион, который использовал экономию средств субсидии на выполнение дополнительного объема межевых и кадастровых работ.