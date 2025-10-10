8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
В Московской области прошли Всероссийские соревнования по универсальному бою «средства защиты». Турнир объединил более 320 спортсменов из 26 регионов России.
Результаты наших спортсменов:
В возрастной группе 12-13 лет
1 место — Павел Вакуров
2 место — Руслан Садомов и Кирилл Киргизов
В возрастной группе 14-15 лет
2 место — Макар Душечкин и Ксения Шустова
3 место — Владимир Гнутов
В возрастной группе 16-17 лет
2 место — Андрей Шашлов
3 место — Артем Трущелев