В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление

просмотров: 143

В Саратовской области абсолютное большинство объектов уже подключены к отоплению. Об этом сегодня рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин в ходе прямого эфира в группе минстроя «ВКонтакте».По его словам, в регионе началось поэтапное вхождение в отопительный сезон. Тепло появилось в 3,6 тысячах соцобъектах: детских садах, школах, учреждений культуры и здравоохранения.Министр напомнил условие, при котором отопление включается в жилых домах: среднесуточная температура на улице должна снизиться до 8 градусов и держаться на этой отметке 5 дней подряд. При этом конкретную дату начала отопсезона определяют местные власти, в ряде районов уже начали подавать тепло в жилые дома.По поручению Губернатора Романа Бусаргина заработали горячие линии по вопросам отопления, куда можно обращаться для оперативного решения вопросов. Михаил Бутылкин напомнил номер горячей линии в министерстве строительства и ЖКХ - 8(8452) 74-00-47.Полный список актуальных номеров горячих линий есть на сайте областного минстроя.