Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно

Сегодня в ходе прямого эфира в группе «ВКонтакте» министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для жильцов, если у них в квартирах холодно.«Проверьте все батареи в своей квартире, в том числе на наличие технических неисправностей. Если в части помещений отопление все же присутствует, то причина во внутридомовых коммуникациях. В таком случае необходимо обратиться в вашу управляющую компанию. Если она бездействует – в комитет по ЖКХ или в Госжилинспекцию. Если же отопление отсутствует во всех помещениях, то в первую очередь необходимо сообщить в свою обслуживающую организацию, т.к. причина может быть в повреждении на внутридомовых коммуникациях. Если внутридомовые коммуникации исправны, то необходимо обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию, а также в ЕДДС района. Это может сделать представитель УК, ТСЖ, ЖСК. В ресурсоснабжающей организации или в ЕДДС района должны либо подтвердить аварийную ситуацию на магистральных сетях, либо принять заявку и провести обследование. Если подключение отопления затягивается, об этом можно сообщить в аккаунты в соцсетях районных администраций и минстроя», - рассказал министр.