16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно


Сегодня в ходе прямого эфира в группе «ВКонтакте» министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для жильцов, если у них в квартирах холодно.

«Проверьте все батареи в своей квартире, в том числе на наличие технических неисправностей. Если в части помещений отопление все же присутствует, то причина во внутридомовых коммуникациях. В таком случае необходимо обратиться в вашу управляющую компанию. Если она бездействует – в комитет по ЖКХ или в Госжилинспекцию. Если же отопление отсутствует во всех помещениях, то в первую очередь необходимо сообщить в свою обслуживающую организацию, т.к. причина может быть в повреждении на внутридомовых коммуникациях. Если внутридомовые коммуникации исправны, то необходимо обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию, а также в ЕДДС района. Это может сделать представитель УК, ТСЖ, ЖСК. В ресурсоснабжающей организации или в ЕДДС района должны либо подтвердить аварийную ситуацию на магистральных сетях, либо принять заявку и провести обследование. Если подключение отопления затягивается, об этом можно сообщить в аккаунты в соцсетях районных администраций и минстроя», - рассказал министр.