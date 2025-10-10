10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

18 октября 2025 года в Ленинградской области пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года.

На турнире сразятся 28 команд из России, Туниса и Индии в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».

Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13.00 до 14.30) и вечернее (с 18.00 до 19.30).

Прямая трансляция в сети Интернет по ссылке https://vkvideo.ru/video-219465931_456240922