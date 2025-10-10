18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
18 октября 2025 года в Ленинградской области пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года.
На турнире сразятся 28 команд из России, Туниса и Индии в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».
Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13.00 до 14.30) и вечернее (с 18.00 до 19.30).
Прямая трансляция в сети Интернет по ссылке https://vkvideo.ru/video-219465931_456240922