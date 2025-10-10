На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты

просмотров: 69

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» со-стоялся открытый областной онлайн урок по теме «ИИ-агенты».Урок организован министерством цифрового развития и связи области совместно с Саратовским областным институтом развития образования. Открыл урок советник министра цифрового развития и связи области Андрей Добудько.Спикером на онлайн-уроке выступил директор саратовского филиала компании Неофлекс Роман Родионов. Он ознакомил участников урока с ИИ–агентами — системами, которые могут планировать и выполнять действия без постоянного контроля человека. Спикер отметил, что ИИ является инструментом, который доступен и необходим для решения образовательных задач. Кроме того, школьникам были представлены примеры использования ИИ-агентов для решения задач в области экологии, истории и естественных наук.В открытом уроке приняли участие 1995 учеников из 16 муниципальных районов Саратовской области.«Тема нового Урока цифры «ИИ-агенты» показала ребятам увлекательную сторону развития искусственного интеллекта. Школьники получили возможность познакомиться с принципами и алгоритмами работы агентов. Подобные мероприятия - это отличный способ вовлечь молодёжь в изучение перспективных направлений науки и техники, также они помогают делать первые шаги к профессиям будущего, связанным с созданием инновационных продуктов и сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта», - отметил советник министра цифрового развития и связи области Андрей Добудько.Проект «Урок цифры» реализуется в рамках поддержки национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Онлайн урок проводился в национальном мессенджере MAX.