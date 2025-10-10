10 октября 2025 ПЯТНИЦА
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
09:00 | 10 октября
В Гагаринском районе газифицировали Шевыревку
20:51 | 09 октября
Глава региона Роман Бусаргин вошел в ТОП-5 губернаторов с наибольшим количеством подписчиков в национальном мессенджере МАХ
20:14 | 09 октября
В новой поликлинике Энгельса ведётся чистовая отделка
20:08 | 09 октября
В Ленинском районе Саратова на строительной площадке новой школы, расположенной у сквера «Территория детства», состоялся молебен.
18:00 | 09 октября
Ведущие театры страны представят в Саратове свои интерпретации классической комедии "Горе от ума"
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
В Гагаринском районе газифицировали Шевыревку

В Гагаринском районе газифицировали Шевыревку

Сегодня, 9 октября, в рамках Санкт-Петербургского международного газового форума в режиме ВКС в Шевыревке Гагаринского района Саратовской области были введены в эксплуатацию межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства области-министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин и заместитель генерального директора по общим вопросам «Газпром газораспределение Саратовская область» Алексей Волосожар.

Новые сети протяженностью 2,8 км создали техническую возможность подключения 30 домовладений и были построены в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области.

Жительница деревни Ирина Зиновьева одна из первых подала заявку на догазификацию своего домовладения. Специалисты уже установили в ее доме необходимые газовые приборы. «Раньше мы пользовались газом в баллонах, дом отапливали электричеством. Я живу вдвоем с пожилой мамой, нам было трудно возить баллоны – приходилось просить кого-то. Теперь будет намного комфортнее, не надо никого просить. А, главное, когда в гости приедут дети, я теперь без труда напеку и наготовлю целый стол!» - поделилась эмоциями она.

«В связи с высоким уровнем газификации Саратовской области – более 90%, мы начали подключать небольшие населенные пункты, все крупные уже охвачены. Шевыревка - небольшой населенный пункт, однако эта точка важна, так как вокруг нее находится ряд больших садовых некоммерческих товариществ. После проведения газа в Шевыревку, жители этих СНТ смогут участвовать в инициированной президентом РФ Владимиром Путиным программе социальной догазификации и бесплатно довести до своих участков газ», - прокомментировал мероприятие Михаил Торгашин.