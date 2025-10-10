Глава региона Роман Бусаргин вошел в ТОП-5 губернаторов с наибольшим количеством подписчиков в национальном мессенджере МАХ
Опубликован рейтинг глав регионов по числу подписчиков в новом национальном мессенджере MAX.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин занял 5 место по России среди губернаторов по числу подписчиков в национальном мессенджере MAX.
В настоящий момент аудитория канала Романа Бусаргина составляет более 19400 подписчиков.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин занял 5 место по России среди губернаторов по числу подписчиков в национальном мессенджере MAX.
В настоящий момент аудитория канала Романа Бусаргина составляет более 19400 подписчиков.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин.