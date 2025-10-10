10 октября 2025 ПЯТНИЦА
20:51 | 09 октября
Глава региона Роман Бусаргин вошел в ТОП-5 губернаторов с наибольшим количеством подписчиков в национальном мессенджере МАХ
20:14 | 09 октября
В новой поликлинике Энгельса ведётся чистовая отделка
20:08 | 09 октября
В Ленинском районе Саратова на строительной площадке новой школы, расположенной у сквера «Территория детства», состоялся молебен.
18:00 | 09 октября
Ведущие театры страны представят в Саратове свои интерпретации классической комедии "Горе от ума"
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
Опубликован рейтинг глав регионов по числу подписчиков в новом национальном мессенджере MAX.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин занял 5 место по России среди губернаторов по числу подписчиков в национальном мессенджере MAX.

В настоящий момент аудитория канала Романа Бусаргина составляет более 19400 подписчиков.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин.