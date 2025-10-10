10 октября 2025 ПЯТНИЦА
20:51 | 09 октября
Глава региона Роман Бусаргин вошел в ТОП-5 губернаторов с наибольшим количеством подписчиков в национальном мессенджере МАХ
20:14 | 09 октября
В новой поликлинике Энгельса ведётся чистовая отделка
20:08 | 09 октября
В Ленинском районе Саратова на строительной площадке новой школы, расположенной у сквера «Территория детства», состоялся молебен.
18:00 | 09 октября
Ведущие театры страны представят в Саратове свои интерпретации классической комедии "Горе от ума"
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
С 4 по 9 ноября в Саратове состоится Всероссийский театральный фестиваль «Горе от ума – 200». Мероприятие посвящено двухсотлетию знаменитой пьесы Александра Сергеевича Грибоедова.

Участники фестиваля — коллективы из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Томска, Рыбинска и самого Саратова — исполнят свои постановки "Горе от ума" на основной сцене Саратовского академического театра драмы имени К. И. Слонова.

Помимо этого, Липецкий драматический театр привезет на фестиваль спектакль "Обломов". А воспитанники Саратовской консерватории (мастерская народного артиста РФ Г. А. Аредакова) представят постановку "Студент", основанную на раннем произведении Грибоедова.