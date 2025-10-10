Ведущие театры страны представят в Саратове свои интерпретации классической комедии "Горе от ума"

просмотров: 144

С 4 по 9 ноября в Саратове состоится Всероссийский театральный фестиваль «Горе от ума – 200». Мероприятие посвящено двухсотлетию знаменитой пьесы Александра Сергеевича Грибоедова.Участники фестиваля — коллективы из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Томска, Рыбинска и самого Саратова — исполнят свои постановки "Горе от ума" на основной сцене Саратовского академического театра драмы имени К. И. Слонова.Помимо этого, Липецкий драматический театр привезет на фестиваль спектакль "Обломов". А воспитанники Саратовской консерватории (мастерская народного артиста РФ Г. А. Аредакова) представят постановку "Студент", основанную на раннем произведении Грибоедова.