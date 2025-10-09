9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
12:53 | 09 октября
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников
12:30 | 09 октября
Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге
11:30 | 09 октября
Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»
10:00 | 09 октября
В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку
В последние годы наблюдается заметный рост интереса молодежи к предпринимательству в сфере креативных индустрий. По данным Корпорации МСП, доля молодых предпринимателей до 35 лет в этой области достигает 11%, что в два раза больше, чем среди возрастной группы старше 36 лет - там креативную сферу для открытия бизнеса выбирают только 5%.

«В Саратовской области тенденция аналогична. Регион демонстрирует вовлечение молодежи в креативные индустрии, что способствует развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест. Среди молодежи до 35 лет в регионе 1,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (11% всех молодых ИП) занимаются креативными индустриями, что соответствует общероссийскому показателю. Более того, среди саратовской молодежи до 25 лет доля креативных предпринимателей составляет 15% и этот показатель выше среднего по стране (13,2%)», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.

Наиболее популярные направления креативного бизнеса среди молодежи в Саратовской области варьируются в зависимости от возраста. Среди предпринимателей до 25 лет лидируют реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, а также дизайн и фотография. В группе от 25 до 35 лет на первом месте – разработка ПО и ИТ-услуги, следом идут реклама, PR и дизайн, а также ресторанный бизнес.