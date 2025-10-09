Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани

просмотров: 81

Как отметил руководитель музея речного флота, почётный работник речного флота России Александр Николаевич Азовцев, покупка «Марлинов» станет не только значимым вкладом в дело возрождения речных перевозок, но повысит туристическую привлекательность региона.- Спустя несколько десятилетий жизнь саратовского речного флота переживает настоящий ренессанс. Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина возродились речные перевозки – «Валдаи» стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры региона, и она продолжит развитие в следующем году, когда введут в эксплуатацию новые суда.Еще одним значимым проектом в деле возрождения перевозок по Волге должны стать речные такси - недавно прочитал новость, что региональный Минтранс объявил о закупке двух пассажирских судов марки «Марлин». Считаю, это замечательная идея – производство этих катеров находится в России, их закупают и эксплуатируют в других регионах страны. И самое главное, эти суда зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.Считаю, что закупка «Марлинов» станет существенным дополнением к имеющемуся речному флоту и позволит не только помочь пассажирам добираться до аэропорта «Гагарин», но и повысит туристическую привлекательность области.Но самое главное – это комфорт, удобство и безопасность наших пассажиров. Очень радует, что Правительство области заботится об этом, - подытожил Александр Азовцев.