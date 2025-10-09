Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
Министерство транспорта Саратовской области объявило аукционы на поставку двух пассажирских судов отечественного производства марки «Марлин». Речные такси будут курсировать между саратовской набережной и аэропортом «Гагарин», доставляя пассажиров до воздушной гавани региона.
Как отметил руководитель музея речного флота, почётный работник речного флота России Александр Николаевич Азовцев, покупка «Марлинов» станет не только значимым вкладом в дело возрождения речных перевозок, но повысит туристическую привлекательность региона.
- Спустя несколько десятилетий жизнь саратовского речного флота переживает настоящий ренессанс. Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина возродились речные перевозки – «Валдаи» стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры региона, и она продолжит развитие в следующем году, когда введут в эксплуатацию новые суда.
Еще одним значимым проектом в деле возрождения перевозок по Волге должны стать речные такси - недавно прочитал новость, что региональный Минтранс объявил о закупке двух пассажирских судов марки «Марлин». Считаю, это замечательная идея – производство этих катеров находится в России, их закупают и эксплуатируют в других регионах страны. И самое главное, эти суда зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.
Считаю, что закупка «Марлинов» станет существенным дополнением к имеющемуся речному флоту и позволит не только помочь пассажирам добираться до аэропорта «Гагарин», но и повысит туристическую привлекательность области.
Но самое главное – это комфорт, удобство и безопасность наших пассажиров. Очень радует, что Правительство области заботится об этом, - подытожил Александр Азовцев.
