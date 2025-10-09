9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
12:53 | 09 октября
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников
12:30 | 09 октября
Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге
11:30 | 09 октября
Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»
10:00 | 09 октября
В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов

Центр стратегических разработок (ЦСР) и Министерство экономического развития Российской Федерации сообщают о включении Саратовской области в новый выпуск каталога туристических автомаршрутов. Обновленное издание выпущено в рамках реализации национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Туризм и гостеприимство».

Новый автомобильный маршрут позволит путешествующим на автомобилях или автодомах исследовать уникальные уголки природы и истории Поволжья всего за три дня. Туристы смогут полюбоваться величественными пейзажами Волги и посетить самые красивые города региона: Саратов, Вольск и Хвалынск.

Данный проект направлен на популяризацию автотуризма и создание комфортной среды для путешественников. Всего в настоящий момент в России функционирует 109 утвержденных маршрутов общей протяженностью более 40 тысяч километров, охватывая 62 субъекта федерации. Планируется дальнейшее расширение количества маршрутов до 120 к концу текущего года и до 180 маршрутов к 2030 году.

Особое внимание уделяется удобствам для туристов: каталог содержит подробнейшие маршруты с указанием мест отдыха, автозаправочных станций, точек общественного питания и природных достопримечательностей. Для любителей активного образа жизни предусмотрены специальные зоны для выгула домашних животных и пикников на природе.

Важно отметить, что благодаря этому проекту туристы получат доступ к уникальным историческим памятникам, культурным событиям и природным заповедникам, находящимся на маршруте следования.

Общее число туристов в России по данным Минэкономразвития должно достигнуть отметки в 96 миллионов человек в 2025 году, причем одна треть из них предпочтёт именно автомобильные путешествия. Прогнозируется рост интереса к данному виду туризма ещё на 7% по сравнению с прошедшим периодом.

- Присоединение Саратовской области к списку лучших автомаршрутов открывает новые перспективы для местных жителей и гостей региона, способствуя дальнейшему экономическому росту и привлечению инвестиций в инфраструктуру туризма, - отметил заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.

Сайт проекта: https://путешествуем.рф/