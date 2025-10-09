Минэнерго России и Общество «Знание» запускают просветительский проект «Россия – энергетическая держава»

просмотров: 135

Он пройдет при поддержке Министерства энергетики России для школьников 7-11 классов.В рамках проекта с 1 по 16 октября эксперты и представители топливно-энергетического комплекса проведут по всей стране специальную мастер-лекцию (https://znanierussia.ru/lectlib/lectures/rossiya-energeticheskaya-derzhava)Она представляет собой 40-минутную интерактивную программу, которая познакомит школьников с ключевыми достижениями, структурой и перспективами всех отраслей ТЭК, включая возобновляемую и водородную энергетику.Для закрепления материала в программу включена интерактивная викторина, которая в игровой форме проверяет усвоенные знания.