9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
12:53 | 09 октября
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников
12:30 | 09 октября
Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге
11:30 | 09 октября
Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»
10:00 | 09 октября
В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку
Саратовская область вошла в число 25 пилотных регионов России, которые в период с 8 по 17 октября проводят на базах Центра "Мой бизнес" уникальную программу поддержки людей старшего возраста «Серебряный старт». Уже сегодня участники пришли на первый интенсив получать необходимые знания и навыки по предпринимательству. Программа реализуется по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».

«Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова

Обучение в проекте «Серебряный возраст» ведется в форме очного тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. В рамках обучения участники программы встретятся с действующими предпринимателями, совершат бизнес-визиты, а также получат поддержку от экспертов разных отраслей экономики, начиная с финансового плана до маркетинговой стратегии продвижения собственного бизнеса.

17 октября 2025 года пройдет защита проектов, где будет определен лучший проект, который получит грант в размере 150 тысяч рублей на его реализацию.