Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров

просмотров: 88

Саратовская область вошла в число 25 пилотных регионов России, которые в период с 8 по 17 октября проводят на базах Центра "Мой бизнес" уникальную программу поддержки людей старшего возраста «Серебряный старт». Уже сегодня участники пришли на первый интенсив получать необходимые знания и навыки по предпринимательству. Программа реализуется по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».«Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна ИлюшниковаОбучение в проекте «Серебряный возраст» ведется в форме очного тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. В рамках обучения участники программы встретятся с действующими предпринимателями, совершат бизнес-визиты, а также получат поддержку от экспертов разных отраслей экономики, начиная с финансового плана до маркетинговой стратегии продвижения собственного бизнеса.17 октября 2025 года пройдет защита проектов, где будет определен лучший проект, который получит грант в размере 150 тысяч рублей на его реализацию.