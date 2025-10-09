В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
Например, в селе Варфоломеевка Александрово–Гайского района завершили монтаж уличного освещения на общественной территории.
В этом году в районе ведется реализация пяти инициативных проектов, из которых два направлены на организацию освещения в сельских населенных пунктах.
В селе Левенка Духовницкого района установлено металлическое ограждение местного кладбища.
«В ходе реализации проекта специалисты провели полный демонтаж старого ограждения, которое находилось в неудовлетворительном состоянии. На смену устаревшим конструкциям пришло новое современное ограждение, отвечающее всем необходимым требованиям безопасности», - отметили в администрации.
Напомним, объем финансового обеспечения реализации в муниципалитетах области инициативных проектов из областного бюджета в 2025 году составит 170 млн. рублей.