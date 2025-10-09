Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге

просмотров: 101

Команда министерства инвестиционной политики Саратовской области и Корпорации развития региона принимает участие в Международной конференции RICS, которая проходит в Санкт-Петербурге 8-9 октября. Мероприятие организовано АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Санкт-Петербурга.Конференция объединила на одной площадке более 1500 участников из 33 стран. В их числе — 115 иностранных спикеров, представители более 300 ключевых российских компаний, бизнес-лидеры, инвесторы, а также эксперты из различных сфер. В уникальном креативном пространстве созданы все условия для эффективной коммуникации между представителями креативных индустрий, профильных ассоциаций, финансовых институтов и органов власти.«Мы не только изучаем мировые тренды и лучшие практики в области креативной экономики, но и активно представляем инвестиционный потенциал нашего региона, устанавливаем новые деловые контакты с российскими и зарубежными партнерами. Это напрямую способствует достижению наших стратегических целей по привлечению инвестиций и развитию региональной экономики», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.