Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»

Старшеклассники саратовской гимназии № 1 стали участниками Всероссийской просветительской викторины «История будущего: технологии научной фантастики». Мероприятие проводилось в онлайн-формате на базе детского технопарка «Кванториум» Саратовского областного института развития образования в рамках II международного симпозиума «Создавая будущее» и Десятилетия науки и технологий в России.Программа включала 15 вопросов, основанных на отрывках из произведений советской научной фантастики, где участники определяли соответствие литературных предсказаний современным технологическим достижениям.Победителей ждет экскурсия на коллайдер NICA (НИКА) в г. Дубна. Госкорпорация «Росатом» организует встречи с учеными и экскурсии на передовые научно-технологические объекты.