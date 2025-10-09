9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
12:53 | 09 октября
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников
12:30 | 09 октября
Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге
11:30 | 09 октября
Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»
10:00 | 09 октября
В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку
В этом году в селе Балтай в рамках госпрограммы благоустроили 3 общественные территории. Это произошло в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Так, возле местной школы появилось спортивное ядро, там устроили поле для игры в мини-футбол, площадку под баскетбол с беговыми дорожками. Также в селе благоустроили сквер “Шахматный”, сделав там асфальтированную площадку, на которой размещаются скамейки и столы для игры в шахматы.Кроме того, провели работы по обновлению Сквера Победы, установили Доску памяти участников Великой Отечественной войны, а также большую фигуру “Звезда".

“В рамках государственной программы в этом году в регионе благоустроят 168 общественных и дворовых территорий. Отрадно видеть, что это происходит благодаря активному участию граждан в ежегодном Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.