В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку

В этом году в селе Балтай в рамках госпрограммы благоустроили 3 общественные территории. Это произошло в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Так, возле местной школы появилось спортивное ядро, там устроили поле для игры в мини-футбол, площадку под баскетбол с беговыми дорожками. Также в селе благоустроили сквер “Шахматный”, сделав там асфальтированную площадку, на которой размещаются скамейки и столы для игры в шахматы.Кроме того, провели работы по обновлению Сквера Победы, установили Доску памяти участников Великой Отечественной войны, а также большую фигуру “Звезда".“В рамках государственной программы в этом году в регионе благоустроят 168 общественных и дворовых территорий. Отрадно видеть, что это происходит благодаря активному участию граждан в ежегодном Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.