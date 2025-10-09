Более 14 тысяч жителей сельской местности 65 лет и старше прошли диспансеризацию с помощью службы мобильных бригад

просмотров: 139

В Саратовской области продолжается работа мобильных бригад в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».С начала этого года 14131 житель в возрасте 65 лет и старше, проживающий в сельской местности, был доставлен на плановые медосмотры в районные поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.Данная услуга особенно важна для жителей отдаленных населенных пунктов. Организованная доставка на специализированном транспорте согласно графику помогает пожилым людям и гражданам с инвалидностью пройти профилактический осмотр и получать необходимую помощь без лишних трудностей.Так, районными комплексными центрами социального обслуживания населения организованы очередные выезды мобильных бригад для жителей нескольких населенных пунктов Базарно-Карабулакского и Самойловского районов, Привольное и Приволжское Ровенского района, Ножкино Петровского района, Успенка Пугачевского района, Бобылевка Романовского района, Карамышевка Красноармейского района, Красное Знамя Аркадакского района, Спартак Федоровского района, поселка Сланцевый Рудник Озинского района.«Эта инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи для пожилых людей и является важным шагом в обеспечении их здоровья и благополучия. Сотрудники всех комплексных центров области координируют график доставки, учитывая индивидуальные потребности и медицинские показания каждого получателя услуги. Заранее составляются списки тех, кому необходимо пройти диспансеризацию, формируются группы для выезда. При этом специалисты сопровождают пенсионеров на всем пути, в том числе в медучреждениях», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.Вместе с тем, с помощью службы мобильных бригад пенсионеров доставляют как на плановую диспансеризацию в районные медицинские организации, так и в центры соцобслуживания на занятия по социальным технологиям и различные мероприятия.